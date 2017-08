Forex, euro/dollaro fermo in attesa Fed, lieve apprezzamento per yen

LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Restano molto contenuti, nel corso della seduta, i movimenti del mercato valutario, con un euro sostanzialmente fermo su dollaro e uno yen in rafforzamento appena marginale. Il focus è ovviamente concentrato sull'esito del meeting Fed, da cui si attendono in serata segnali chiarificatori sull'evoluzione della politica monetaria Usa. L'attesa prevalente è per una conferma del programma di acquisto asset alla cifra mensile di 85 miliardi di dollari, ma anche per un'apertura da parte della banca centrale a un progressivo ridimensionamento del 'quantitative easing' nel corso dell'anno, qualora il mercato del lavoro fornisse nuovi segnali di rafforzamento. Nel frattempo prevale la cautela, con gli operatori che evitano di prendere posizioni definite prima delle parole di Bernanke che - si fa notare - a seconda del loro peso potrebbero indirizzare il mercato in una direzione o nell'altra. "Se fossi Bernanke eviterei di dare indicazioni specifiche e univoche al mercato. Il presidente Fed stesso vuole mantenere il quantitative easing, anche se il mercato ne sta prezzando la fine" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. A metà mattinata l'euro resta ancorato attorno alla soglia di 1,34 sul dollaro, non lontano dal massimo da quattro mesi di 1,3415 toccato ieri. In lieve apprezzamento la divisa giapponese, col cambio dollaro/yen ed euro/yen entrambe vicini ai minimi di seduta, rispettivamente a 94,84 e a 127,06. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3398/99 1,3393 DOLLARO/YEN 94,87/90 95,32 EURO/YEN 127,12/17 127,66 EURO/STERLINA 0,8556/60 0,8562 ORO SPOT 1.367,77/8,77 1.367,79/9,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia