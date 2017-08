Forex, euro poco mosso su dlr prima di meeting Fed, yen frena

LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Poco variato l'euro nei confronti del dollaro, all'inizio di una settimana per ora focalizzata sull'attesa del meeting Fed di domani e dopodomani, da cui potrebbero emergere dettagli più precisi sull'eventuale alleggerimento dello stimolo monetario della banca centrale Usa. Gli ultimi dati economici dagli Usa non sono apparsi sufficientemente forti da fare immaginare una riduzione immediata dell'entità del programma di acquisto asset della Fed ma restano in molti a prevedere comunque un cambio di rotta nei prossimi mesi, e indicazioni al riguardo potrebbero arrivare dallo stesso presidente Ben Bernanke. "Se Bernanke non suggerirà un ridimensionamento troppo aggressivo del programma di acquistio asset la volatilità sui mercati finanziari diminuirà" spiega Minori Uchida di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta poco sotto il massimo intraday di 1,3357, in linea con la chiusura di venerdì scorso e non lontano dal massimo da tre mesi e mezzo di 1,3390 visto giovedì scorso. Si conferma peraltro la tenuta di un certo appetito per il rischio nella seduta - come confermato dal buon andamento odierno delle borse, sia asiatiche sia europee - che pesa sullo yen, in parziale discesa dai recenti massimi da due mesi. La settimana scorsa il cambio dollaro/en e l'euro/yen erano scesi rispettivamente a 93,75 e a 124,94. "È piuttosto difficile prevedere quello che dirà Bernanke ma il nostro scenario preferito è che tenterà di attenuare la volatilità del mercato obbligazionario e questo dovrebbe aiutare il dollaro/yen", spiega lo strategist di Ing Tom Levinson. "Se riesce a farlo, il dollaro/yen dovrebbe essere in grado di trovare una base a 93,50". ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3345/48 1,3346 DOLLARO/YEN 94,96/97 94,07 EURO/YEN 126,71/76 125,53 EURO/STERLINA 0,8483/89 0,8494 ORO SPOT 1.386,70/7,45 1.390,20/1,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia