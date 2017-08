Forex, dollaro recupera su yen dopo sell-off, euro in calo

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - Prosegue all'apertura della piazza americana il recupero del dollaro, che ieri ha patito il calo più marcato degli ultimi tre anni nei confronti dello yen, ma il rialzo potrebbe perdere consistenza, se dall'azionario dovesse emergere una nuova ondata di debolezza. L'emergere di qualche dubbio sulla tempistica della riduzione dello stimolo monetario della Federal Reserve ha pesato sul biglietto verde nei primi scambi europei ma, osservano gli operatori, gli investitori hanno sfruttato la temporanea debolezza per acquistare dollari a buon mercato, vista le migliori condizioni dell'economia Usa rispetto a quelle di zona euro e Giappone. Intoorno alle 14,50 l'indice che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti di un basket di valute principali avanza di 0,12 punti percentuali a 81,188, in allontanamento dal minimo da 3 mesi mezzo di 81,034 segnato martedì. Nei confronti dello yen il dollaro avanza dello 0,6% circa a a 96,60, dopo aver perso ieri circa il 3%. Il biglietto verde recupera terreno nei confronti dell'euro, che cede lo 0,2% a 1,3286 dollari, dopo aver segnato un picco da 3 mesi e mezzo a 1,3333 in mattinata. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3294/96 1,3314 DOLLARO/YEN 96,54/59 96,01 EURO/YEN 128,30/34 127,84 EURO/STERLINA 0,8481/82 0,8508 ORO SPOT 1.377,41/8,18 1.378,99/0,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia