Forex, yen in rialzo dopo decisione Banca Giappone politica invariata

SINGAPORE, 11 giugno (Reuters) - Il dollaro è in calo sul finire della seduta asiatica contro lo yen dopo che la Banca centrale giapponese ha deciso di lasciare invariata la politica monetaria e si è astenuta dal prendere nuove misure per calmare la volatilità del mercato dei bond, come una parte del mercato si aspettava.

Attesa ora la conferenza stampa del governatore alle 8,30 italiane.

Il dollaro è sceso fino a 97,78 yen, mentre poco prima della decione era a 98,65 yen dopo una chiusra ieri a 98,76 yen. Attorno alle ore 8 il biglietto verde ha recuperato a 98,25 yen.

Lo yen è in rialzo anche contro l'euro. Quest'ultimo quota alla stessa ora 130,27/29 yen da 130,91 yen di ieri.

Poco variata invece la moneta unica contro dollaro a 1,3264/66 dollari da 1,3256 dollari.

