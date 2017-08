Forex, dollaro riduce calo su yen e sale su euro dopo dato occupati

NEW YORK, 7 giugno (Reuters) - Il dollaro ha ridotto il calo nei confronti dello yen e si è mosso in rialzo sull'euro dopo la pubblicazione dei numeri sul mercato del lavoro del mese di maggio. Secondo i dati del dipartimento del lavoro, l'economia Usa ha creato 175.000 occupati non agricoli nel mese di maggio, contro attese che si fermavano a 170.000. Nel corso della seduta odierna gli operatori si erano posizionati per una lettura peggiore delle attese, e dunque su un proseguimento del piano di stimolo della Fed, spingendo al ribasso il dollaro, che ora recupera terreno. Intorno alle 15 l'euro passa di mano a 1,3199 dollari, mentre pochi istanti prima della pubblicazione del dato viaggiava in area 1,3268, in lieve rialzo rispetto alla chiusura . Il dollaro, che a ridosso del rilascio dei numeri sul mercato del lavoro viaggiava in area 95,68 yen, ha ridotto le perdite portandosi oltre quota 96,50 da 96,94 dell'ultima chiusura. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3199/98 1,3245 DOLLARO/YEN 96,52/58 96,94 EURO/YEN 127,48/51 128,44 EURO/STERLINA 0,8508/10 0,8490 ORO SPOT 1.396,25/7,25 1.413,15/4,15 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia