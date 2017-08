Forex, dollaro amplia perdite su yen dopo dati Adp; euro sale

NEW YORK, 5 giugno (Reuters) - Il dollaro ha esteso il ribasso sullo yen e si è mosso in calo sull'euro dopo la pubblicazione del rapporto Adp sugli occupati nel settore privato Usa, che a maggio ha visto una crescita di 135.000 posti di lavoro, inferiore ai 165.000 attesi. Il dato ha ridotto i timori di una riduzione a breve del programma di stimolo monetario da parte delle Federal Reserve, appesantendo il biglietto verde. Dopo aver toccato il minimo di seduta sullo yen alla pubblicazione del report, scivolando fino a 99,13,intorno alle 14,30 il dolllaro passa di mano a 99,37 yen, lasciando sul terreno lo 0,5%. Biglietto verde in discesa anche sull'euro, che poco dopo i numeri Adp ha toccato il massimo di seduta sul dollaro salendo fino 1,3114, per poi assestarsi in area 1,3090 ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3090/91 1,3078 DOLLARO/YEN 99,37/41 100,00 EURO/YEN 130,07/12 130,82 EURO/STERLINA 0,8518/21 0,8542 ORO SPOT 1.404,85/6,33 1.399,04/0,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia