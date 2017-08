Forex, dollaro Australia mantiene rialzo dopo dati Cina

TOKYO/SYDNEY, 3 giugno (Reuters) - Dopo i dati cinesi misti, la valuta australiana si è un po' ripresa dal marcato calo dello scorso mese, con il mercato che ha deciso di concentrarsi sugli aspetti positivi delle informazioni macro provenienti da Pechino.

Dalla Cina è arrivato il Pmi manifatturiero relativo a maggio curato da Hsbc, che mostra una caduta a 49,2, il dato peggiore dall'ottobre dell'anno scorso e al di sotto della stima flash per 49,6. In contrazione i nuovi ordini e le esportazioni. La lettura finale di aprile si era attestata a 50,4. Il Pmi non manifatturiero ufficiale si è invece attestato 54,3, contro il 54,5 di aprile. Cifre ancora al di sopra della soglia dei 50 che separa la contrazione dall'espansione.

Il dato Hsbc ha quindi ridotto parzialmente l'ottimismo sollecitato precedentemente dal Pmi ufficiale sull'economia cinese, principale mercato d'esportazione australiano.

Nell'ultima settimana e mezzo la volatilità del Nikkei aveva pesato sulla valuta nipponica. Il mercato resta adesso in attesa del dato chiave sull'occupazione Usa.

"C'è un sacco di gente in attesa delle cifre sui 'payroll' Usa, come dell'annuncio della strategia di crescita del Giappone" dice Takako Masai, di Shinsei Bank a Tokyo.

L'azionario giapponese ha oggi proseguito la correzione avviata settimana scorsa, con il Nikkei che ha archiviato la seduta odierna in ribasso del 3,7% a 13.261,82 punti e il Topix che ha lasciato sul campo il 3,4% a 1.096,95 punti.

Attorno alle 8,40 il dollaro australiano vale 0,9644/49 dollari Usa da una chiusura a 0,9612. L'euro vale invece 1,3024/29 dollari da 1,2995 della precedente chiusura e 130,60/65 yen da 130,32. Alla stessa ora il dollaro/yen si attesta 100,30/31 da 100,35.

