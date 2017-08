Forex, euro debole in attesa dati inflazione, disoccupazione

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - Euro in flessione su dollaro e yen in attesa della pubblicazione dei dati di maggio su inflazione e disoccupazione nell'area della valuta unica, che potrebbero suggerire al mercato indicazioni rispetto le prossime mosse di politica monetaria della Bce. Intorno alle 10,20, l'euro cede lo 0,15% nei confronti del biglietto verde, in area 1,3030, dopo aver toccato ieri il massimo da tre settimane sul dollaro - 1,3062 - in scia ai numeri non esaltanti arrivati dall'economia Usa, che hanno ridotto la possibilità di un allentamento del programma di quantitative easing della Federal Reserve. L'euro è in discesa anche nei confronti dello yen, nei cui confronti cede lo ,04% a 130,95 ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3026/28 1,3048 DOLLARO/YEN 100,55/57 100,72 EURO/YEN 130,94/97 131,42 EURO/STERLINA 0,8569/71 0,8564 ORO SPOT 1.413,85/4,81 1.413,25/4,25 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia