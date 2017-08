Forex, yen accentua correzione, arretra oltre 1% su euro in avvio

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - Yen in caduta di oltre un punto percentuale su euro e di circa una figura anche su dollaro negli scambi della mattinata londinese, depresso dal recupero delle bluechip giapponesi. Si muove intanto in lieve ribasso il cross dell'euro/dollaro, fino a scivolare brevemente sotto la soglia di 1,29, dopo i numeri poco incoraggianti sulla fiducia dei consumatori francesi a maggio e quelli decisamente contenuti sui prezzi import tedeschi di aprile. Se la ripresa degli indici di borsa, trainati dai ciclici, favorisce la propensione al rischio, a monte del generalizzato rafforzamento del dollaro resta la prospettiva che Federal Reserve rallenti il ritmo della sottoscrizione di asset rispetto all'attuale programma di 'quantitative easing'. In un'intervista a 'Handelsblatt', il consigliere esecutivo Bce Peter Praet ribadisce che l'Eurotower non ha esaurito le munizioni di politica monetaria, che non ci sono motivi per modificare l'attuale orientamento espansivo e che l'effetto dell'ultimo taglio dei tassi non si è ancora pienamente fatto sentire. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2903/06 1,2926 DOLLARO/YEN 102,20/25 100,93 EURO/YEN 131,91/93 130,45 EURO/STERLINA 0,8550/54 0,8559 ORO SPOT 1.387,60/88,38 1.394,28/5,28 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia