Forex, yen resta in rialzo su dlr, vicino a max due settimane

NEW YORK, 27 maggio (Reuters) - Yen in rialzo ai massimi da oltre due settimane sul biglietto verde, a seguito di un nuovo calo della Borsa di Tokyo, che ha spinto gli investitori a ridurre le posizioni in dollari a copertura dei loro investimenti nell'azionario nipponico. In una seduta dai volumi limitati per la contemporanea chiusura delle piazze di Londra e New York, intorno alle 14,25 lo yen avanza dello 0,35% sul biglieto verde, che scivola a 100,95 yen, dopo essere sceso fino a 100,66 yen, minimo dal 10 maggio scorso. Secondo molti analisti lo yen dovrebbe però riprendere il suo trend discendente, interrotto giovedì della scorsa settimana quando, complici i timori di una riduzione del programma di 'quantitative easing' da parte della Federal Reserve nei prossimi mesi, la Borsa di Tokyo ha messo a segno un ribasso record, pari a 7,3% percentuali. Sull'outlook della valuta giapponese incombe, infatti, il maxi-piano di stimolo monetario messo a punto da Bank of Japan al fine di rivitalizzare l'economia e uscire dalla deflazione. Piano che aveva spinto lo yen ai minimi da quattro anni e mezzo sul biglietto verde, salito fino a toccare 103,74 yen la scorsa settimana. Il dollaro è in marginale calo anche nei confronti dell'euro, che resta supportato dai segnali di ripresa evidenziati da alcuni dati relativi all'economia tedesca tedesca, tra cui l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese di maggio. A sostegno della valuta europea, anche le dichiarazioni del membro del board della Banca centrale europea Asmussen, il quale pur assicurando il proseguimento di una politica accomodante da parte di Francoforte, ha espresso una certa cautela rispetto la possibilità di portare il tasso dei depositi in territorio negativo. L'euro avanza dello 0,1% circa a 1,2938 dollari. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2938/40 1,2926 DOLLARO/YEN 100,97/00 101,30 EURO/YEN 130,65/68 131,06 EURO/STERLINA 0,8558/61 0,8548 ORO SPOT 1.394,45/95,33 1.385,55/6,55