Forex, euro in salita su dollaro, yen in recupero su calo Nikkei

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Valuta unica in lieve rialzo su dollaro negli scambi europei, in una seduta che si preannuncia dai volumi limitati per la concomitante chiusura per festività delle piazze di Londra e New York. A supportare la divisa europea, i segnali di ripresa evidenziati da alcuni dati relativi all'economia tedesca tedesca, tra cui l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese di maggio, che hanno permesso all'euro di terminare la scorsa settimana con un rialzo dello 0,7% sul biglietto verde, il primo da settimane a questa parte. A sostegno della valuta europea, anche le dichiarazioni del membro del board della Banca centrale europea Asmussen, il quale ha espresso cautela rispetto la possibilità di introdurre un tasso negativo sui depositi, ulteriore manovra espansiva allo studio di Francoforte per favorire la ripresa dell'economia della zona euro. Sempre Asmussen ha sottolineato come nella seconda parte dell'anno ci sono ragioni per pensare che l'economia tedesca crescerà in misura maggiore rispetto al primo semestre. Intorno alle 10,00 l'euro sale a 1,2943 dollari, in rialzo dello 0,15% rispetto alla chiusura di venerdì. La valuta unica, come il dollaro, è invece in discesa nei confronti dello yen, che proseguendo un trend iniziato giovedì scorso recupera posizioni verso le principali controparti. Secondo gli analisti, il calo del biglietto verde è da collegarsi alla tendenza degli investitori a ridurre la copertura in dollari sui loro portafogli azionari nipponici, alla luce del recente calo del Nikkei, e ad acquistare governativi nipponici. Anche stamane l'azionario giapponese ha chiuso in calo, dopo il tonfo record di giovedì scorso, quando l'indice è precipato di 7,3% punti percentuali, allontantandosi dal picco di 5 anni e mezzo. Il biglietto verde cedo lo 0,3% a 100,99 yen, mentre l'euro arretra di 0,38% a 130,68 yen. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2942/45 1,2926 DOLLARO/YEN 100,98/00 101,30 EURO/YEN 130,69/71 131,06 EURO/STERLINA 0,8545/46 0,8548 ORO SPOT 1.393,31/94,15 1.385,55/6,55