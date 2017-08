Forex, euro frena su dlr, attesa per Pmi e evoluzione politica Italia

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - Euro in frenata sul dollaro, con un cambio che rimane comunque saldamente sopra quota 1,30, ampiamente entro il range di oscillazione recente. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta sul minimo intraday di 1,3030 dopo una prima parte della seduta in apprezzamento. Il cambio era salito nella seduta di venerdì scorso fino al picco di 1,3130 e, all'inizio della scorsa settimana, fino alla soglia di 1,32, senza peraltro mostrarsi in grado di bucarla stabilmente al rialzo. La rielezione a presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano sembra aprire spiragli di superamento della lunga fase di stallo politico in Italia, uno dei fattori che in questi ultimi due mesi ha posto un freno ad ogni consistente tentativo di risalita della valuta unica. D'altra parte appare improbabile che gli investitori prendano consistenti posizioni lunghe sull'euro prima delle stime flash di aprile sui Pmi della zona euro, in uscita domani, che dovrebbero confermare un quadro di crescita quanto meno anemica a livello continentale, rafforzando le aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Bce. Si conferma invece il momento di netta debolezza dello yen, ai minimi da quattro anni sul dollaro e ormai in vista di quota 100 sul biglietto verde. Il cambio dollaro/yen ha toccato un massimo di seduta a 99,88 (130,66 il massimo intraday dell'euro/yen) a seguito delle parole giunte nel weekend dal G20 finanziario di Washington dal governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda. Kuroda ha ribadito che dal gruppo dei 20 non giungono sostanziali obiezioni alla recente politica ultra espansiva inaugurata dall'istituto centrale, confermando quanto già detto nei giorni precedenti dal ministro delle Finanze di Tokyo Taro Aso. "Un movimento diciamo in area 105 è sicuramente nelle cose (per il dollaro/yen). Comunque penso che uno sfondamento di tale soglia possa comportare un più generalizzato apprezzamento del dollaro su tutto il mercato valutario", spiega Christopher Brandon di Rhicon Currency Management. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3033/35 1,3080 DOLLARO/YEN 99,73/74 99,77 EURO/YEN 130,00/03 129,88 EURO/STERLINA 0,8555/57 0,8580 ORO SPOT 1.422,11/2,88 1.403,85/4,85 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia