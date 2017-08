Forex, yen in flessione dopo commenti Aso, euro poco mosso su dlr

SINGAPORE, 19 aprile (Reuters) - Yen in flessione dopo le parole del ministro delle Finanze giapponese Taro Aso che ieri sera, in una cena a Washington, ha affermato che dal G20 non ci sono opposizioni sull'attuale linea della Bank of Japan in quanto - ha spiegato - finalizzata a superare la deflazione e non ad una svalutazione competitiva della valuta.

I commenti di Aso hanno contributo ad allentare i timori di critiche, durante il G20 finanziario iniziato ieri sera, sulla nuova fase di forte espansione monetaria inaugurata dalla banca centrale giapponese, che ha portato la settimana scorsa lo yen ai minimi da quattro anni sul dollaro.

"Il mercato era stato piuttosto nervoso in vista del G20" spiega un trader da Tokyo, aggiungendo che i timori erano aumentati dopo la pubblicazione, la settimana scorsa, del report semestrale Usa sul mercato dei cambi, in cui si metteva sotto osservazione proprio il Giappone per valutare se Tokyo non stesse puntando ad una svalutazione competitiva dello yen.

Alle 8,10 italiane il dollaro si apprezza sullo yen in area 98,60 da 98,13 della chiusura di ieri; euro/yen a 128,90 da 128,11.

Poco variato invece il cambio euro/dollaro di fatto ancorato da ieri attorno ad area 1,3050: il cambio tratta ora a 1,3070 - in prossimità del massimo intraday di 1,3076 - da 1,3050 dell'ultima chiusura.

