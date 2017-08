Forex, dollaro mantiene posizioni dopo indice Fed Empire State

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - Decisamente composta la reazione del mercato dei cambi alla lettura ben inferiore alle attese dell'indagine Empire State della Federal Reserve sulle condizioni dell'economia manifatturiera nell'area di New York. Sulla scorta del vistoso rallentamento della voce nuovi ordini, l'indice relativo ad aprile si è portato a 3,05 dopo il 9,24 di marzo e a fronte di un consensus pari a 7,0. Il dollaro si mantiene in rialzo di circa 0,2% sia contro dollaro sia contro yen. Sullo sfondo ancora il risultato inferiore alle attese evidienziato dall'economia cinese nei primi tre mesi dell'anno, in cui il tasso annuo di espansione è passato a 7,7% dal precedente 7,9% a fronte di attese pari a 8,0%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3099/02 1,3132 DOLLARO/YEN 97,97/02 97,79 EURO/YEN 128,34/37 128,40 EURO/STERLINA 0,8542/44 0,8541 ORO SPOT 1.422,50/3,70 1.478,35/9,35 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia