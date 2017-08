Forex, yen riduce brevemente calo, volatile dopo commenti Kuroda

NEW YORK, 10 aprile (Reuters) - Lo yen ha momentaneamente recuperato parte delle perdite contro dollaro ed euro dopo che il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, ha detto che la banca centrale ha al momento intrapreso tutte le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di inflazione al 2%. Il dollaro ha brevemente toccato il minimo di 98,95 yen, per poi rimontare sopra quota 99. L'euro è sceso a 129,61 yen per poi risalire. A tornare a esercitare pressione sulla valuta giapponese hanno contribuito le successive parole di Kuroda, che ha precisato di essere pronto ad avviare altri pacchetti di stimolo o a mantenere la politica di ultra allentamento monetario oltre i due anni, qualora gli obiettivi dovessero essere difficili da raggiungere. Nei giorni scorsi, la decisione di nuove misure espansive da parte di Banca del Giappone ha spinto gli investitori a lasciare lo yen in cerca di maggiori rendimenti. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3071/73 1,3081 DOLLARO/YEN 99,44/45 99,02 EURO/YEN 129,96/30,02 129,53 EURO/STERLINA 0,8537/40 0,8536 ORO SPOT 1.575,26/6,03 1.584,70/5,70 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia