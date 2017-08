Forex, euro poco mosso su dlr sopra 1,30, frena yen dopo rimbalzo

TOKYO, 16 aprile (Reuters) - Poco mosso l'euro/dollaro nelle contrattazioni della mattinata, dopo la flessione dello 0,6% registrata nella seduta di ieri.

Alle 7,50 italiane il cambio tratta in area 1,3070 da 1,3034 dell'ultima chiusura, in prossimità del picco intraday di 1,3081 ma ancora a distanza dal massimo da un mese di 1,3138 toccato giovedì scorso.

Torna invece a deprezzarsi lo yen dopo una prima parte della seduta in recupero sia sul dollaro sia sull'euro sullo sfondo di un mercato reso più cauto dalle recenti indicazioni economiche giunte dalla Cina - un dato inferiore alle attese, ieri, sul Pil del primo trimestre - e dalla notizia delle bombe alla maratona di Boston.

Pur confermandosi in tenuta sotto i recenti massimi il cambio dollaro/yen risale in area 97,30 da 96,75 della chiusura di ieri, dopo essere scivolato nella notte fino al minimo intraday di 95,93. Movimento analogo per l'euro/yen a 127,25 da 126,09, dopo un minimo di seduta a 125,00.

