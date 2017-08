Forex, yen a minimi con piano stimolo BoJ, dlr vicino max 4 anni

LONDRA, 8 aprile (Reuters) - Dopo una breve pausa, lo yen ha toccato nuovi minimi contro le principali valute, riprendendo la discesa innescata dall'annuncio di una politica monetaria aggressivamente espansiva da parte della Banca del Giappone. Il dollaro si avvia a toccare il massimo di quattro anni contro la valuta giapponese. L'istituto centrale ha condotto oggi le sue prime operazioni di acquisto bond e ha annunciato che acquisterà 1.000 miliardi di titoli con scadenza fra 5 e 10 anni e 200 miliardi di bond con scadenza oltre i 10 anni. Il fine è sconfiggere la deflazione. "Dopo un grande slancio in mattinata, ha iniziato un po' a fermarsi, ma la possibilità di arrivare a 100 è aumentata" dice Soichiro Tsutsumi, trader a eWarrant Japan Securities K.K., in riferimeno al cross dollaro/yen. Il dollaro in seduta è salito ai massimi da maggio 2009, in area 99 yen, mentre l'euro è montato a 128,70 yen, i massimi da gennaio 2010. La moneta unica attorno alle 10,30 tratta sopra 1,30 dollari. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3015/16 1,2974 DOLLARO/YEN 98,87/91 97,84 EURO/YEN 128,66/72 127,76 EURO/STERLINA 0,8501/03 0,8471 ORO SPOT 1.577,70/8,45 1.581,50/2,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia