Forex, dollaro estende calo dopo Ism servizi sotto attese

NEW YORK, 2 aprile (Reuters) - Il dollaro scivola ai minimi di seduta dopo l'ultimo deludente aggiornamento sul settore dei servizi Usa, al livello più basso da agosto ; il biglietto verde soffriva già a causa dell'andamento degli occupati nel settore privato, aumentati meno del previsto a marzo : gli ultimi dati alimentano infatti il timore che la crescita nella maggiore economia mondiale stia rallentando. Intorno alle 16,15 l'indice del dollaro cede lo 0,3%. L'euro è salito ai massimi di seduta nel cambio contro il biglietto verde a 1,2861 prima di riportarsi a 1,2852 dollari, in rialzo dello 0,3%. Contro yen, il dollaro è sceso fino a 92,82 per poi risalire a 92,97 (-0,5%). ORE 16,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2857/59 1,2818 DOLLARO/YEN 92,89/92 93,42 EURO/YEN 119,48/51 119,75 EURO/STERLINA 0,8490/91 0,8486 ORO SPOT 1.575,26/6,03 1.575,24/6,46