Forex, euro cede su dollaro dopo iniziale sollievo Cipro

LONDRA, 25 marzo (Reuters) - Si dimostra di breve durata il rally dell'euro nei confronti del dollaro, sostenuto nella prima parte della seduta dalla notizia del via libera da parte dell'Eurogruppo del piano di salvataggio di Cipro e del suo sistema bancario, su cui analisti e investitori cominciano ad avanzare i primi dubbi. Intorno alle 14,40 l'euro cedo lo 0,5% a 1,2921 dollari, dopo aver toccato un picco intraday a 1,3050 dollari sul finale di seduta in Asia. La valuta unica muove in calo anche sullo yen e passa di mano a 122,38 122,72 dell'ultima chiusura, dopo aver segnato un massimo di seduta a 123,95. Il piano di salvataggio di Cipro, approvato dall'Eurogruppo dei ministri delle Finanze nella notte, prevede la chiusura controllata di Popular Bank of Cyprus, meglio nota come Laiki, e il trasferimento dei suoi depositi sotto i 100.000 euro in Bank of Cyprus, che diventerà una sorta di 'good bank'. I depositi sopra i 100.000 euro in entrambe le banche, che non sono garantiti dalla legge europea, saranno congelati e usati per liquidare i debiti di Laiki e ricapitalizzare Bank of Ciprus, tramite una conversione in azioni . L'accordo, con cui Cipro si è assicurato il versamento di 10 miliardi di euro da parte dei creditori internazionali, ha scongiurato il rischio di un'uscita immediata dell'isola dalla zona euro ma "rappresenta un brutto precedente per il resto della zona euro, specialmente per i Paesi che hanno un settore bancario in difficoltà", spiega Jane Foley, strategist valutaria di Rabobank. "Se significa che i titolari dei conti più consistenti nei Paesi di banche indebolite cominceranno a mettere in dubbio la fiducia nelle loro banche, potrebbe avere implicazioni negative", prosegue la strategist. Oltre ai dubbi riguardo l'intesa su Cipro, sull'euro pesano i timori di un ulteriore indebolimento dell'economia del blocco, l'incertezza politica in Italia e la prospettiva di un nuovo taglio del costo del denaro da parte della Banca centrale europea, spiegano gli analisti. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2926/29 1,2983 DOLLARO/YEN 94,67/68 94,50 EURO/YEN 122,38/41 122,72 EURO/STERLINA 0,8510/14 0,8522 ORO SPOT 1.607,95/8,95 1.614,11/3,60 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia