Forex, euro scivola, yen saldo in attesa decisioni G20

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - La moneta unica ha toccato il minimo delle due settimane contro lo yen, sulle speculazioni che il prossimo governatore di banca del Giappone possa essere meno incline a perseguire una politica monetaria aggressiva di allentamento e in attesa di decisioni da parte dei G20 riuniti a Mosca. La moneta unica è scivolata fino a 122,90 yen, ai minimi dal 30 gennaio, per poi rimontare. La scorsa settimana era salita al massimo dei 34 mesi a 127,71. I funzionari del gruppo dei 20 hanno fatto fatica per trovare un terreno comune sulla manipolazione delle valute nel corso di un summit che sembra destinato ad essere dominato dalla politica monetaria ultra espansiva dei principali paesi sviluppati, inclusi Usa e Giappone. L'euro resta sotto pressione anche dopo che ieri i dati sul Pil della zona euro del quarto trimestre 2012 hanno mostrato un -0,6%, il peggior calo dal primo trimestre 2009. Nell'intero 2012 nessun trimestre ha mostraro crescita, come non si vedeva dal 1995. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3351/52 1,3360 DOLLARO/YEN 93,42/44 92,85 EURO/YEN 124,72/75 124,08 EURO/STERLINA 0,8620/23 0,8624 ORO SPOT 1.616,96/14,93 1.634,46/5,23