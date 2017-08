Forex,yen in lieve ripresa da minimi,ignorato test nucleare Nord Korea

TOKYO, 12 febbraio (Reuters) - Lo yen sulla piazza asiatica ha recuperato alcune delle perdite della seduta precedente, dopo che il Tesoro Usa ha mostrato un'implicita tolleranza riguardo la debolezza della valuta giapponese, visti gli sforzi per sconfiggere la deflazione.

I mercati valutari invece hanno ignorato la notizia secondo cui la Corea del Nord ha condotto un terzo test nucleare .

Lo yen ha trascorso la maggior parte della sessione asiatica in un range stretto vicino ai suoi minimi prima che alcuni investitori prendessero beneficio sui guadagni in dollari ed euro più tardi nella sessione.

"Oggi non ci sono nuovi motivi forti per vendere ancora yen, ecco perché penso che sia naturale riacquistare yen prima dell'apertura della sessione di Londra" dice Masashi Murata, strategist di Brown Brothers Harriman a Tokyo.

Il dollaro è a 94,20/21 in calo di 0,11% dalla chiusra precedente di 94,30 yen. Ieri era salito fino a 94,465 sulla piattaforma di trading EBS, il livello più alto dal maggio 2010. Una forte resistenza, così come posizioni in opzioni e ordini stop-loss, sono visti a 94,50 yen.

L'euro è in calo di 0,22% a 126,15 yen dopo essere salito del 2%, mentre aveva toccato un massimo di quasi 3 anni a 127,71 mercoledì della scorsa settimana.

Il sottosegretario del Tesoro Usa per gli affari internazionali Lael Brainard detto che gli Stati Uniti comprendono gli sforzi giapponesi per porre fine alla deflazione e rinvigorire la crescita. [ID: nL1N0BB8MP]

"E' un modo tacito di dire che non hanno problemi se lo yen è più debole" ha detto Andrew Wilkinson, strategist di Miller Tabak & Co. a New York.

Questa settimana la Banca del Giappone terrà la sua riunione regolare mercoledì e giovedì e si prevede che manterrà la politica monetaria stabile per ora. [ID: nL4N0B71VL]

L'euro nei confronti del dollaro è in leggero calo a 1,3386/88 dollari, avvicinandosi al minimo dell'8 febbraio di 1,3353 dollari e allontanandosi dal massimo di 15 mesi di 1,3711 dollari toccato il primo febbraio.

