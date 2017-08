Forex, euro poco in lieve rialzo su dollaro tra scambi sottili

SIDNEY, 11 febbraio (Reuters) - Euro in lieve rialzo in Asia dove la chiusura dei principali listini per i festeggiamenti del capodanno lunare limitano gli scambi e amplificano i movimenti delle quotazioni.

"E' tutto fermo e probabilmente resterà così almeno fino a metà settimana, quando arriveranno i dati sulle vendite al dettaglio americane, il Pil giapponese e il meeting della Banca centrale giapponese", prevede un trader a Sidney.

Dopo aver toccato il minimo da due settimane nei confronti del biglietto verde a 1,3325, poco prima delle 8,00 la valuta unica muove in rialzo a 1,3384 da 1,3363 dell'ultima chiusura . Poco mossi il cross euro/yen a 123,94 da 123,90 il cambio dollaro/yen 92,58 da 92,65.

Il sentiment nei confronti della valuta unica - salita all'inizio del mese fino a 1,3711 dollari, picco da 15 mesi, è appesantito dall'affacciarsi di timori di instabilità politica in Spagna, dove il governo è alle prese con lo scandalo 'fondi neri' e in Italia, dove incombono le elezioni politiche.

"Alle migliori condizioni finanziarie faranno da contrappeso i crescenti rischi politici, i riposizionamenti del mercato e un'economia più debole. Ci aspettiamo che l'euro si posizioni in un trend discendente dall'inizio del secondo semestre dell'anno", dice Aroop Chatterjee, analista di Barclays Capital.

