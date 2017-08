Forex, euro a nuovi minimi da inizio gennaio dopo Pmi zona euro

LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - L'euro accentua la propria flessione portandosi a nuovi minimi da inizio gennaio dopo la pubblicazione, in mattinata, dei Pmi preliminari di febbraio di zona euro, Germania e Francia: dati complessivamente inferiori alle previsioni, che raffreddano sensibilmente le speranze di ripresa economica in Europa . L'euro/dollaro tratta a metà mattinata sotto quota 1,32, con un minimo intraday a 1,3186 toccato subito dopo la diffusione del Pmi della zona euro. "I Pmi (...) hanno buttato giù l'euro. Combinati con le minute Fed, che hanno mostrato un maggiore dissenso sullo stimolo monetario negli Usa e la grigia realtà economica della zona euro, potrebbero indebolire ancora l'euro" spiega lo strategist di Commerzbank Peter Kinsella. Solo ieri il cambio viaggiava sopra quota 1,34, pur in un clima di complessiva cautela, in attesa delle elezioni italiane del fine settimana. Ma già dal pomeriggio il dollaro aveva iniziato un rapido movimento di recupero, alimentato dalla pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed, da cui emerge una spaccatura all'interno del board della banca centrale Usa sulla durata e del programma di acquisto bond. Alcuni membri del Federal Open Market Committee chiedono infatti che il programma di quantitative easing venga rallentato o addirittura interrotto prima che si manifestino gli sperati segnali concreti di miglioramento del mercato del lavoro. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3192/94 1,3280 DOLLARO/YEN 93,35/39 93,54 EURO/YEN 123,14/18 124,25 EURO/STERLINA 0,8661/63 0,8718 ORO SPOT 1.567,70/8,45 1.562,29/3,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia