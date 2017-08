Forex, euro debole in attesa Bce, cautela per dibattito su valute

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro, di nuovo in vista nel primo pomeriggio dei minimi da una settimana toccati nella seduta di ieri. Dopo i rialzi dell scorsa settimana, che hanno portato il cambio fin oltre quota 1,37, il mercato sembra ora propenso a prendere posizioni più caute sulla valuta unica in vista del meeting di domani della Bce: il timore è che in conferenza stampa il presidente Mario Draghi possa porre l'accento sui rischi di un euro troppo forte, cosa peraltro poco gradita agli esportatori europei. E ieri il presidente francese Francois Hollande è spinto a proporre target di medio termine per il cambio, in modo da proteggere la valuta unica da "oscillazioni irrazionali". "Il mercato è un po' nervoso in vista della riunione della Bce. Gli operatori vogliono sapere quale è la posizione della banca centrale riguardo i commenti di Hollande" afferma lo strategist di Commerzbank Antje Praefcke. Ma la maggioranza degli operatori sembra escludere riferimenti specifici di Draghi al mercato valutario, ritenendo più probabile qualche cauto accenno al miglioramento dell'outlook economico e finanziario della zona euro, insieme al riconoscimento delle difficoltà ancora presenti. Sebbene una certa volatilità potrebbe dominare il mercato valutario nelle prossime ore, dopo l'appuntamento di domani con la Bce l'euro dovrebbe essere in grado di riportarsi sul suo recente trend rialzista, nonostante le incertezze politiche che interessano l'area periferica della zona euro, con l'avvicinarsi delle elezioni italiane e lo scandalo corruzione che ha investito il premier spagnolo Rajoy. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta poco sopra il minimo intraday di 1,3494, non lontano dal minimo di 1,3458 di ieri. Venerdì scorso il cambio era salito al massimo da 14 mesi di 1,3711. "Il prossimo target per l'euro/dollaro è 1,36 e poi 1,38, dove l'euro dovrebbe perdere la spinta. Credo che 1,40 sia un po' troppo lontano, specialmente visti i problemi politici che sono emersi" continua lo strategist di Commerzbank. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3502/04 1,3581 DOLLARO/YEN 93,34/38 93,61 EURO/YEN 126,11/13 127,14 EURO/STERLINA 0,8622/27 0,8674 ORO SPOT 1.675,20/6,20 1.672,60/3,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia