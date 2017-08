Forex, euro lascia massimi su dollaro ma trend rialzo prosegue

NEW YORK, 31 gennaio (Reuters) - L'euro si allontana dal massimo dei quattordici mesi registrato contro il dollaro a 1,3584 pur mantenendosi ben saldo in area 1,35. Ad appesantire seppur lievemente la moneta unica è il rallentamento dell'economia Usa, che frena l'appetito degli investitori per valute ad alto rendimento come appunto l'euro, e il debole dato sulle vendite al dettaglio tedesche. "Abbiamo avuto un debole dato sulle vendite al dettaglio tedesche che sta pesando sull'euro" dice Chris Turner, strategist a ING. "Ma è solo un calo temporaneo e, dati i grandi movimenti che abbiamo avuto, era prevedibile. Fino a che la Bce non esprimerà preoccupazione sulla forza della valuta, sarà difficile che s'inverta il trend" In Germania le vendite al dettaglio di dicembre sono calate di 1,7% su mese e 4,7% su anno, contro attese per -0,1% e -1,6% . I disoccupati di gennaio sono invece diminuiti di 16.000 unità rispetto al consensus per un aumento di 8.000 unità. Le stime sono comunque di un ulteriore rialzo dell'euro, per un riaggiustamento dei portafogli. "L'euro potrebbe salire ancora di qualche punto percentuale" dice Richard Falkenhall, strategist di SEB. "Gli investitori non stanno comprando euro in base alle prospettive di crescita. Il recente rialzo è dovuto all'aumento nei portafogli degli investitori che l'anno scorso ne avevano fortemente ridotto la presenza". ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3563/66 1,3567 DOLLARO/YEN 91,03/06 91,07 EURO/YEN 123,46/49 123,56 EURO/STERLINA 0,8571/77 0,8587 ORO SPOT 1.670,56/1,33 1.676,70/7,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia