Forex, euro corregge lievemente su dollaro ma impostazione rialzista

NEW YORK, 29 gennaio (Reuters) - Perde momentaneamente slancio l'apprezzamento della valuta unica europea nei confronti del dollaro negli scambi della mattinata Usa. Gli operatori segnalano però come anche nel breve periodo resti inalterata l'impostazione al rialzo del cambio, sostenuto dalla prospettiva di una ripresa della zona euro meno remota del previsto. Lievemente appesantito dalle prese di beneficio, il cross euro/dollaro rimane comunque in prossimità del massimo degli ultimi undici mesi e punta alla resistenza di 1,35, livello che potrebbe raggiungere già nei prossimi giorni. La più recente spinta al rialzo del cambio è stata innescata venerdì scorso dall'annuncio Bce su rimborsi anticipati superiori alle attese di fondi 'Ltro' da parte degli istituti di credito della zona euro, segnale che il mercato interpreta come sintomo di stabilizzazione del sistema. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3443/46 1,3455 DOLLARO/YEN 90,53/54 90,84 EURO/YEN 121,71/73 122,24 EURO/STERLINA 0,8540/45 0,8572 ORO SPOT 1.663,00/3,75 1.654,34/5,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia