Forex, euro in pausa dopo rally, yen riprende calo su dollaro

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - Su prese di profitto, la moneta unica riprende fiato dopo la corsa sul dollaro che l'ha portata al massimo di 11 mesi venerdì scorso a 1,3480. L'euro potrebbe rimbalzare una volta toccato il livello di supporto individuato dai graficisti a 1,34 dollari. A stimolare la valuta europea concorrono diversi fattori, non ultimi i sempre più incoraggianti segnali di ripresa dell'economia come i recenti dati macroeconomici tedeschi. Tuttavia prima di toccare la soglia di 1,35, l'euro/dollaro dovrà infrangere diversi livelli di resistenza, incluso il suo massimo del 2012 a 1,3487. "Dopo un tale rialzo è normale per i mercati, almeno nel breve termine, non registrare ulteriori acquisti e vedere qualche presa di profitto" dice Ulrich Leuchtmann di Commerzbank. "C'è ancora spazio per un ulteriore rialzo dell'euro, ma la strada in salita sarà caratterizzata da asperità, pause e correzioni". E il dollaro ha temporaneamente interrotto il suo rialzo sullo yen, per poi però riprenderlo come previsto da trader e strategist secondo cui la valuta giapponese è destinata a un ulteriore indebolimento in attesa di misure di allentamento monetario da parte della Banca del Giappone. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3457/60 1,3463 DOLLARO/YEN 90,97/98 90,89 EURO/YEN 122,41/46 122,36 EURO/STERLINA 0,8551/58 0,8515 ORO SPOT 1.654,20/4,95 1.658,49/9,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia