Forex, euro mantiene recupero su dollaro in apertura Londra

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - Consolida le posizioni il cross dell'euro/dollaro nei primi scambi sulla piattaforma londinese, in cui la valuta unica europea si porta al record degli ultimi quattro mesi nei confronti del franco svizzero. I commenti del presidente Bce dopo il consiglio mensile sui tassi, che ne ha varata una conferma a voto unanime, hanno allontanato la prospettiva di nuove misure espansive sul costo del denaro per lo meno nel breve termine. Viaggia intanto in prossimità dei minimi degli ultimi due anni e mezzo nei confronti del dollaro la divisa nipponica, depressa dal suggerimento del premier Shinzo Abe che chiede a Banca del Giappone di aggiungere agli obiettivi di politica monetaria quello di massimizzare l'occupazione. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3257/59 1,3269 DOLLARO/YEN 89,00/04 88,78 EURO/YEN 118,00/02 117,80 EURO/STERLINA 0,8207/10 0,8206 ORO SPOT 1.670,20/0,95 1.674,64/5,86