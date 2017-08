Forex, euro tiene su dollaro, yen cedente in avvio Londra

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza londinese la valuta unica europea consolida su dollaro poco al di sotto di 1,31 ma rimbalza soprattutto nei confronti dello yen, in rialzo di circa 0,8% rispetto alla chiusura precedente. La divisa nipponica arretra di 0,7% anche rispetto al biglietto verde, nuovamente depressa dalla prospettiva di ulteriori misure espansive da parte di Banca del Giappone. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3091/93 1,3080 DOLLARO/YEN 87,63/67 87,03 EURO/YEN 114,71/74 113,82 EURO/STERLINA 0,8144/50 0,8146 ORO SPOT 1.664,44/5,66 1.658,60/9,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia