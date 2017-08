Forex, dollaro a massimi di 29 mesi contro yen, attesa dati Usa

MILANO, 4 gennaio (Reuters) - In attesa del dato chiave sull'occupazione Usa, il dollaro sale contro lo yen fino a raggiungere il massimo dei 29 mesi contro la moneta giapponese, a 87,83 yen, sostenuto anche dalle attese di ulteriori stimoli monetari da parte della Banca centrale del Giappone. L'euro ha invece toccato il minimo delle tre settimane contro il dollaro pochi minuti dopo la pubblicazione delle minute della Fed.

La Fed ha pubblicato ieri i verbali della sua riunione di dicembre che mostrano che, anche se l'istituto centrale Usa sembra orientato a continuare nell'acquisto di bond per stimolare la crescita economica, alcuni policymaker sono perplessi da questa politica. Le minute evidenziano quindi crescenti dubbi sugli effetti collaterali del programma di stimolo della federal Reserve.

"Fattori negativi per lo yen sono prevalenti - deterioramento economico, debolezza esterna, conflitti geopolitici con i principali partner commerciali, fuga di capitale fisico e umano, crescente pressione sulla BoJ" dice Steven Englander, strategist di Citigroup in una nota.

Sono oggi attese le cifre sull'occupazione Usa in dicembre, con stime di un aumento degli impieghi di 150.000 unità contro quello di 146.000 registrato in novembre. Ieri il rapporto Adp, redatto in collaborazione con Moody's Analytics, ha mostrato per il settore privato Usa la creazione di 215.000 posti di lavoro, ben sopra le attese, limitate a 133.000.

Attorno alle 8 l'euro vale 1,3041/42 dollari da una chiusura a 1,3046 e 114,39/45 yen da 113,83 della chiusura. Il dollaro/yen si attesta invece a 87,70/75 da una chiusura a 87,23.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia