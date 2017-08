Forex, euro in area 1,32 dollari, scambi sottili

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Si muove poco oltre la soglia di 1,32 dollari la valuta unica europea nei primi scambi sulla piazza londinese, tra scambi dai volumi fortemente ridotti in vista della chiusura d'anno. Come dicono l'andamento dei listini di borsa e dei governativi - 'core' e periferici sui due piatti della bilancia - la modalità dei mercati finanziari è oggi improntata al 'risk-off' alla luce del percorso in salita dei negoziati Usa sul bilancio. Sul fronte europeo intanto, quanto agli ultimi sviluppi della crisi del debito è arrivato questa notte il declassamento del rating sovrano cipriota da parte di Standard & Poor's. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3220/24 1,3242 DOLLARO/YEN 84,20/22 84,36 EURO/YEN 111,26/29 111,74 EURO/STERLINA 0,8132/35 0,8134 ORO SPOT 1.649,50/50,25 1.647,14/8,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia