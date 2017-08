Forex, euro in caduta su dollaro, yen recupera in chiusura Asia

SINGAPORE, 21 dicembre (Reuters) - Si allontana dai recenti massimi su dollaro la valuta unica europea nelle ultime battute sulla piazza asiatica, dove ritrova invece parziale slancio lo yen.

Il cambio dell'euro/dollaro retrocede di circa 0,4% rispetto alla chiusura precedente per portarsi al di sotto di 1,32, mentre il cross dollaro/yen cede oltre mezzo punto percentuale.

Gli investitori guardano soprattutto al percorso in salita nelle trattative sul 'fiscal cliff' Usa a ormai soli dieci giorni da fine anno. Il clima di incertezza tende a penalizzare le divise a rendimento più elevato a favore di tradizionali investimenti rifugio come il biglietto verde o divise utilizzate per operazioni di 'carry trade' come lo yen.

"Il mercato è nervoso: il tempo stringe e non si sa quali saranno gli sviluppi sul bilancio Usa" osserva Satoshi Okagawa di Sumitono Mitsui Banking Corporation a Singapore.

Intorno alle 8,15 euro/dollaro a 1,3204/06 da 1,3242 ieri sera in chiusura a New York, dollaro/yen a 83,92/94 da 84,36 ed euro/yen a 110,79/82 da 111,74.

