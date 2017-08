Forex, dollaro/yen a massimi di 20 mesi, euro/yen di oltre 8 mesi

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - Anche in apertura del mercato Usa è il cambio dollaro/yen a dominare la scena, con la valuta nipponica in netto calo dopo che la schiacciante vittoria del partito liberaldemocratico ha riaperto la porta a nuove misure di allentamento monetario. Il leader Ldp ed ex primo ministro, Shinzo Abe, chiede un allentemento monetario "illimitato", un innalzamento degli obiettivi sull'inflazione e un'accelerazione della spesa pubblica per ridare ossigeno a un'economia asfittica. La maggior parte del mercato si aspetta una decisione di politica monetaria già questa settimana, al termine del meeting della Boj di mercoledì e giovedì, e gli analisti si attendono un ulteriore indebolimento dello yen nelle prossime settimane. Il dollaro ha segnato un massimo contro yen a 84,48 yern, il livello più alto dall'aprile 2011, con un potenziale target a 85,008. L'euro è balzato a 111,30 yen il massimo da marzo scorso con un test in vista a 111,43 yen. Il rialzo dell'euro contro yen, ha dato sostegno anche nello scambio contro il dollaro e ha segnato un picco a 1,3192 dollari, il massimo dall'inizio di maggio. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3156/58 1,3188 DOLLARO/YEN 83,74/76 84,31 EURO/YEN 110,19/20 111,18 EURO/STERLINA 0,8118/22 0,8148 ORO SPOT 1.695,10/6,05 1.695,09/6,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia