Forex, euro in flessione su dlr su incertezza fiscal cliff

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro, con la valuta unica che frena nel corso della mattinata, anche se l'attuale quadro di volumi assottigliati, dovuto al clima decisamente festivo, tende ad amplificare la volatilità giornaliera del mercato. Il focus degli investitori rimane concentrato sulla questione del 'fiscal cliff' Usa. Nonostante il presidente Obama abbia lanciato in extremis una nuova tornata di colloqui con i rappresentanti Repubblicani e Democratici - che si protrarranno lungo tutto il fine settimana - non appare ancora alla portata l'accordo fiscale che dovrebbe evitare la temuta attivazione a partire dal primo gennaio di tagli alla spesa e aumenti delle imposte automatici per ben 600 miliardi di dollari. Nel corso della mattinata l'euro scivola nuovamente sotto quota 1,32 nei confronti del biglietto verde toccando un minimo a quota 1,3178. Resta d'altra parte in difficoltà lo yen, pur in parziale recupero rispetto ai valori della notte. Gli ultimi dati confermano un quadro di forte debolezza per l'economia giapponese, regalando al neo-premier Shinzo Abe nuovi argomenti di pressione sulla Bank of Japan per l'adozione di nuove misure di stimolo monetario. "Chiaramente è un momento sfavorevole per lo yen sull'aspettativa che la Bank of Japan possa diventare più espansiva, e questo è un elemento che pesa sullo yen" spiega lo strategist di Credit Suisse Marcus Hettinger. Una contrazione della produzione industriale più ampia del previsto, un Pmi manifatturiero ai minimi da oltre tre anni, numeri deludenti sul fronte della spesa per consumi e un andamento dei prezzi ancora improntato alla deflazione hanno spinto la valuta giapponese nel corso della seduta odierna ai minimi da agosto 2010 sul dollaro (a 86,63) e da 17 mesi sull'euro (a 114,68). ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3187/89 1,3235 DOLLARO/YEN 86,00/04 86,09 EURO/YEN 113,43/48 113,95 EURO/STERLINA 0,8196/97 0,8220 ORO SPOT 1.660,90/1,65 1.663,29/4,51