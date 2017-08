Forex, euro tiene su dlr ma cambio torna sotto massimi mattinata

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - Euro in tenuta sul dollaro, anche se sotto i massimi della mattinata toccati prima della pubblicazione delle stime flash sul Pmi della zona euro di dicembre che, pur in miglioramento, conferma un quadro economico decisamente recessivo in Europa . "L'euro è ben sostenuto e i Pmi non sono stati malvagi", spiega l'analista di Ubs Beat Siegenthaler. "Nel breve sembra ci sia l'opportunità di comprare sui ribassi grazie anche agli sviluppi positivi del buyback sul debito greco e sulla supervisione bancaria". L'euro ha potuto contare in queste ultime sedute del sostanziale ottimismo legato all'esito dei diversi vertici europei che si sono succeduti a Bruxelles tra mercoledì e oggi e i cui risultati più tangibili sono stati lo sblocco dei nuovi aiuti alla Grecia e il raggiungimento dell'intesa sulla vigilanza bancaria unica. Anche se, viste le condizioni favorevoli, qualche operatore ha sottolineato come la valuta unica abbia in sostanza mancato l'opportunità di mettere a segno un appezzamento più ampio. L'euro/dollaro tratta poco sotto quota 1,30, praticamente sui valori di chiusura di ieri, dopo una puntata in mattinata fino a quota 1,3119, rientrata dopo l'uscita dei Pmi. Trascurabile invece l'effetto sul cambio dei dati Usa del primo pomeriggio, che hanno mostrato la prima discesa dei prezzi al consumo in sei mesi a novembre e un indice Pmi manifatturiero salito ai massimi da otto mesi a dicembre . Si conferma invece tutta la debolezza odierna dello yen che, in avvicinamento alle elezioni politiche di domenica in Giappone, ha toccato nel corso della seduta i minimi da nove mesi sul dollaro e da otto sull'euro. I sondaggi danno una larga vittoria del Partito liberaldemocratico dell'ex premier Shinzo Abe, che ha molto insistito in campagna elettorale sulla necessità di aumentare le pressioni sulla Banca del Giappone per ulteriori misure di espansione monetaria. Il cambio euro/yen tratta poco sotto il massimo di seduta di 190,98 mentre il dollaro/yen resta in vista del picco di stamattina di 83,96. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3076/77 1,3076 DOLLARO/YEN 83,55/56 83,63 EURO/YEN 109,23/26 109,36 EURO/STERLINA 0,8115/17 0,8116 ORO SPOT 1.695,10/5,90 1.696,69/7,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia