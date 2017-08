Forex, euro ai minimi di seduta dopo deludenti dati lavoro Usa

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - Già indebolita da una deludente domanda registrata nell'asta di titoli di Stato spagnoli e da dati peggiori delle attese sulle vendite al dettaglio nella zona euro, la valuta unica ha toccato i minimi di seduta sul dollaro dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa. Gli occupati del settore privato sono cresciuti di 118.000 unità nel mese di novembre, in misura inferiore alla attese, secondo i dati Adp. Gli economisti interpellati da Reuters in un sondaggio si erano espressi per un incremento di 125.000 unità. Salito nelle primissime fasi delle contrattazioni europee fino a 1,3126 dollari, massimo da un mese e mezzo, l'euro intorno alle 14,40 passa di mano a 1,3062 dollari, dopo aver segnato un minimo intraday a 1,3059 subito dopo la pubblicazione dei dati Usa. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3065/66 1,3093 DOLLARO/YEN 82,13/15 81,89 EURO/YEN 107,29/30 107,22 EURO/STERLINA 0,8119,21 0,8131 ORO SPOT 1.698,91/99,80 1.696,74/7,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia