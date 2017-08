Forex, euro tiene su massimi da un mese su dlr, yen giù

LONDRA, 30 novembre (Reuters) - Euro ben impostato questa mattina sul dollaro, con la valuta unica che tiene sui massimi da un mese sull'onda lunga dell'accordo di Bruxelles sulla riduzione del debito greco e dei buoni segnali giunti in settimana dai titoli di Stato italiani e spagnoli, in particolare con i rendimenti sul Btp decennale scesi ieri ai minimi da due anni. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta saldamente sopra quota 1,30, vicino al picco intraday di 1,3027. A dare sostegno alla valuta unica è anche l'indicazione positiva, sul fronte economico, fornita ieri dal dato in miglioramento sulla fiducia delle imprese nella zona euro . Anche se i numeri odierni sulla disoccupazione italiana, salita in ottobre al nuovo massimo dell'11,1%, non fanno che sottolineare il quadro di recessione ormai conclamata nella regione. In flessione intanto lo yen, a causa di qualche movimento di vendita sul fine mese da parte delle aziende giapponesi. Ma le rinnovate preoccupazioni del mercato per la situazione fiscale Usa, il cosiddetto 'fiscal cliff', limitano gli spazi di apprezzamento del biglietto verde, che resta a distanza dal massimo da 7 mesi e mezzo sulla valuta nipponica, toccato la settimana scorsa a quota 82,84. Lo speaker della Camera, il repubblicano John Boehner ha infatti dichiarato ieri che la trattativa sul fiscal cliff con la Casa bianca non ha compiuto sostanziali passi avanti e ha criticato allo stesso tempo il presidente Obama e i Democratici per la scarsa convinzione nel voler includere tagli alla spesa nell'accordo finale. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3010/12 1,2977 DOLLARO/YEN 82,64/69 82,12 EURO/YEN 107,57/61 106,55 EURO/STERLINA 0,8109/11 0,8090 ORO SPOT 1.728.94/30,16 1.724,79/6,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia