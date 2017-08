Forex, euro in risalita su ottimismo accordo Grecia, yen pesante

SINGAPORE/SIDNEY, 22 novembre (Reuters) - Euro in risalita nelle contrattazioni della mattinata, sostenuto dalle aspettative di un accordo sul debito greco nell'Eurogruppo di lunedì prossimo.

Nonostante il nulla di fatto emerso dalla riunione dei ministri finanziari della zona euro nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, le speranze di uno sblocco della situazione rimangono vive, alla luce anche delle ultime dichiarazioni, tra cui quelle di ieri della cancelliere tedesco Angela Merkel e del ministro delle Finanze Schaeuble, che ha delineato una possibile intesa su un nuovo taglio del debito di Atene.

Alle 8,00 italiane il cambio euro/dollaro tratta in area 1,2845 da 1,2828 dell'ultima chiusura, in ulteriore distanziamento dal minimo da due mesi di 1,2661 toccato la settimana scorsa e a cui il cambio era tornata ad avvicinarsi ieri mattina, in scia alla delusione per il mancato raggiungimento dell'accordo sulla Grecia a Bruxelles nelle ore precedenti.

Intanto lo yen resta sotto pressione, continuando a pagare la speculazione su un ulteriore allentamento della politica monetaria in Giappone, dopo le elezioni politiche di dicembre.

Il leader del Partito liberaldemocratico, l'ex premier Shinzo Abe che i sondaggio danno vincente nel voto del 13 dicembre, chiede che la banca centrale giapponese porti avanti una politica di espansione monetaria "illimitata" fino alla risalita del tasso di inflazione al 2 o 3%, quindi con una discesa dei tassi di interesse a breve sotto lo zero.

Euro e dollaro si mantengono sui picchi di seduta sullo yen, ovvero ai massimi, rispettivamente, da sei mesi e mezzo (106,26) e da sette mesi e mezzo (82,58).

L'euro/yen tratta ora a 106,05 da 105,87; dollaro/yen a 82,55 da 82,50.

