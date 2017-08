Forex, yen a minimo 7 mesi contro dollaro su attese allentamento

SINGAPORE, 19 novembre (Reuters) - Sulle piazze asiatiche lo yen ha toccato il minimo dei sette mesi contro il dollaro, sulle attese che il prossimo governo giapponese spinga la banca centrale verso più aggressivi stimoli monetari per sollecitare la crescita economica. Dopo un calo del 3,6% da metà ottobre per via dei timori sulla Grecia e sulle prospettive di crescita, l'euro/dollaro ha trovato supporto in area 1,2661 la scorsa settimana e stamane registra un rialzo di circa lo 0,2%.

Si è aperta oggi a Tokyo la riunione mensile di Banca del Giappone il cui verdetto sui tassi sarà reso noto domani. Le attese raccolte da Reuters scommettono su una conferma dell'attuale costo del denaro - prossimo allo zero - e delle più che generose misure di iniezione di fondi.

La prospettiva per i prossimi mesi dipende però appunto dall'incognita politica, dopo la convocazione delle elezioni per la camera il 16 dicembre che dovrebbero affidare l'incarico al leader dell'opposizione Ldp Shinto Abe. Ampiamente favorito secondo i sondaggi, Shinto Abe si è espresso la scorsa settimana a favore di provvedimenti di ulteriore allentamento da parte dell'istituto centrale, a cui potrebbe essere chiesto di portare i tassi in negativo.

Attorno alle 7,45 l'euro vale 1,2766/67 dollari da una chiusura a 1,2740 e 103,72/76 yen da 103,62 della chiusura. Il dollaro/yen si attesta invece a 81,25/28 da una chiusura a 81,26.

