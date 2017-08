Forex, mancato accordo su Grecia pesa su euro, yen debole

TOKYO, 21 novembre (Reuters) - Euro in flessione sul dollaro questa mattina a causa del mancato accordo sulla Grecia, all'Eurogruppo di Bruxelles, anche se la valuta unica resta per ora a distanza di sicurezza dai recenti minimi da due mesi .

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,2760 da 1,2816 dell'ultima chiusura, comunque una figura sopra il minimo bimestrale di 1,2661 toccato la settimana scorsa.

I minimi della settimana scorsa rappresentano tuttavia valori molto prossimi a quelli attorno cui il cambio si muoveva prima dell'annuncio, in settembre, del nuovo programma di acquisto bond della Bce, il cosiddetto Omt.

"L'effetto dell'Omt sembra affievolirsi. Credo che alla fine la zona euro sbloccherà gli aiuti (alla Grecia) visto che già si sono accordati per un allungamento di due anni degli obiettivi di bilancio, ma al momento nuovi test al rialzo per l'euro li vedo difficili" spiega lo strategist di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj Minori Uchida.

Intanto lo yen è scivolato ai minimi da sette mesi e mezzo sul biglietto verde e da sei mesi e mezzo sull'euro sulle speculazioni di un ulteriore allentamento della politica monetaria giapponese.

Nel proprio programma elettorale, presentato oggi in vista delle elezioni anticipate del prossimo 16 dicembre, il Partito liberaldemocratico giapponese, dato favorito per un ritorno al potere, punta a fissare un target del 2% per l'inflazione e a rivedere la legge sulla banca centrale, per rafforzare la cooperazione tra governo e Bank of Japan.

Il cambio dollaro/yen tratta a 81,85 da 81,66 dell'ultima chiusura, con un massimo intraday di 81,97; euro/yen a 104,35 da 104,67 dopo una salita del cambio, nella notte, fino al picco di 105,05.

