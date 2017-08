Forex, indice dollaro vicino a massimo due mesi in chiusura Asia

TOKYO, 5 novembre (Reuters) - Sul finale della seduta asiatica si mantiene a ridosso del massimo degli ultimi due mesi l'indice del dollaro contro le principali controparti ponderate in base al commercio.

A monte dell'impostazione rialzista del biglietto verde ancora la lettura migliore delle attese del dato di venerdì sugli occupati mensili di ottobre, che dipinge un quadro di fondamentali in miglioramento per la prima economia mondiale. Si è spinto al record da quattro mesi il cambio del dollaro contro yen e da cinque settimane quello contro euro. Pesa però sui corsi della valuta l'incertezza a ridosso del voto di domani per la Casa Bianca.

Sotto il profilo dell'analisi tecnica, il cross del dollaro/yen vede una resistenza chiave a quota 80,65, ritracciamento del 50% del lento ma costante movimento ribassista tra marzo e settembre.

"Dopo aver testato un importante livello Fibonacci, prima di tentare una nuova puntata al rialzo, il cambio del dollaro contro yen ha bisogno di un consolidamento per lo meno nel brevissimo", osserva Teppei Ino, analista per il mercato valutario di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"Il dollaro dovrebbe comunque mantenere un'impostazione rialzista, sorretto anche da un quadro di fondamentali molto diverso tra Usa e Giappone", aggiunge.

Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,2836/41 da 1,2811 venerdì sera, dollaro/yen a 80,37/39 da 80,46 ed euro/yen a 103,13/16 da 103,24.

