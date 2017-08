Forex, euro stabile, dlr tonico su yen in attesa stimolo in Giappone

SINGAPORE, 24 ottobre (Reuters) - Euro pressoché stabile sul dollaro questa mattina, poco sotto quota 1,30, mentre il biglietto verde tratta sui massimi da tre mesi sullo yen, in scia alle aspettative di nuovi interventi di stimolo monetario da parte della Banca del Giappone, nel meeting del prossimo 30 ottobre, a sostengo di un'economia nazionale tutta orientata all'export.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,2980 da 1,2985 dell'ultima chiusura. Ieri il cambio era sceso fino al minimo di 1,2952 in un mercato penalizzato dal downgrade di Moody's di cinque regioni autonome spagnole. D'altra parte la valuta unica continua a beneficiare di un sostengo di fondo derivante dall'attesa per una prossima richiesta di aiuti europei da parte della Spagna, richiesta che andrebbe ad attivare il programma di acquisto bond della Bce.

Poco mosso l'euro anche sullo yen, a 103,58 da 103,66.

Il cambio dollaro/yen tratta a 79,80 da 79,84 dell'ultima chiusura, non lontano dal picco di ieri di 80,02, massimo dall'inizio di luglio.

"Ora si potrebbe cominciare a vedere qualche contromossa verso un maggiore rischio, specie dopo i movimenti di avversione che abbiamo avuto nell'ultima seduta" spiega Satoshi Okagawa, analista di Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

