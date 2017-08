Forex, dollaro a massimo un mese su yen, testa resistenza

TOKYO, 16 ottobre (Reuters) - Il biglietto verde tocca il record da un mese a questa parte in chiusura di seduta sulla piazza asiatica, ancora sulla spinta dei dati di ieri sulle vendite al dettaglio Usa migliori delle attese.

Sulla divisa nipponica pesano invece la prospettiva di nuove mosse espansive da parte di Banca del Giappone e l'operazione Softbank che verrà perfezionata in dollari.

Il cross dollaro/yen si spinge coì fino a testare sui grafici la resistenza chiave di 78,90.

"Il dollaro/yen si è avvicinato a livelli importanti e si sta tentando di spingere uletriormente al rialzo" spiega Teppei Ino, analista per il mercato valutario a Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.

"Su Banca del Giappone sembra aumentata la pressione per un intervento a fine mese... ci si aspettano nuove misure espansive" dice Katsunori Kitakura di Sumitomo Mitsui Trust Bank, in riferimento alla riunione di politica monetaria in agenda il 30 ottobre prossimo.

Euro sulla difensiva in vista di novità sul fronte spagnolo e greco, penalizzato dall'atteso declassamento di undici banche iberiche da parte di Standard & Poor's.

Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,2970/73 da 1,2948, dollaro/yen a 78,87/92 da 78,62 ed euro/yen a 102,30/33 da 101,80.

