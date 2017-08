Forex, euro poco mosso su dlr e yen, occhi su mosse Spagna

SYDNEY/SINGAPORE, 27 settembre (Reuters) - Poco variato nelle contrattazioni della mattinata l'euro, che si tiene comunque vicino al minimo da due settimane nei confronti del biglietto verde.

La valuta unica resta esposta al rischio di ulteriori cali per l'incertezza legata alla Spagna, che non ha chiarito le sue intenzioni riguardo la richiesta di un supporto finanziario esterno, che farebbe scattare gli acquisiti di bond della Banca centrale europea.

"In questo contesto, a meno che non arrivi una richiesta di aiuti della Spagna, penso che ci sia spazio per un indebolimento dell'euro", dice Mitul Kotecha, responsabile della strategia valutaria di Credit Agricole a Hong Kong.

Intorno alle 7,40 italiane l'euro dollaro scambia a 1,2885 dollari da 1,2871 dell'ultima chiusura, non troppo distante dal minimo a due settimane a 1,2835 segnato ier. Euro/yen a 100,16 da 100,07. Dollaro/yen a 77,70 da 77,72.

