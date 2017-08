Forex, euro in lieve calo su dlr e yen, occhi a sviluppi in Spagna

TOKYO, 25 settembre (Reuters) - Sul finire della seduta asiatica l'euro è in lieve calo, dopo che sembrava volersi riprendere dal minimo segnato ieri di oltre una settimana sulla scia dei deboli dati della Germania e per i timori legate all'evoluzione della situazione debitoria in Spagna.

Lo yen è in rialzo contro il dollaro e contro l'euro e alcuni dealer si aspettano altre pressioni al rialzo questa settimana per via del rimpatri della valuta giapponese in vista della chiusura delle semestrali.

L'euro poco prima delle 8 italiane è a 1,2904/40 contro il dollaro in calo dalla chiusura ieri a 1,2930 dollari. Ieri aveva segnato un minimo a 1,2891 dollari, il livello più basso dal 13 settembre, mentre il successivo 17 settembre era salito al massimo di quattro mesi a 1,3173 dollari.

Contro yen l'euro, dopo essere salito fino a 100,77 yen, si è riportato verso 100,35 yen che rappresneta il minimo dal 13 settembre, da 100,63 yen della chiusra di ieri.

Il dollaro è a 77,79/82 yen da 77,85 yen ieri. Un supporto è visto a 77,60/70 yen.

