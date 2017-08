Forex, dlr resta debole dopo Fed, euro tiene a massimi da 4 mesi

SINGAPORE/SIDNEY, 17 settembre (Reuters) - Il dollaro si conferma debole sul mercato, ai minimi da sette mesi rispetto al paniere delle principali valute internazionali. E il biglietto verde - sostengono gli operatori - dovrebbe rimanere sotto pressione a seguito dell'annuncio della Fed di settimana scorsa della nuova tornata di acquisti di asset, da 40 miliardi di dollari al mese.

"Non vedo ragione per cui il rally degli asset rischiosi non debba continuare", spiega lo strategist di Credit Agricole Mitul Kotecha. L'operatore non esclude un ritorno dei timori legati all'outlook economico globale, ma ritiene che "al momento non c'è ragione di andare contro questo rally, il che potrebbe voler dire più pressioni sul dollaro".

Alle 8,00 italiane il 'dollar index' tratta in area 78,76 dopo essere sceso venerdì fino a quota 78,601, livello che non veniva visto da fine febbraio, con una flessione di circa il 6% dal massimo biennale di luglio.

L'euro d'altra parte tiene ai massimi da quattro mesi sul dollaro, in area 1,3130 da 1,3127 dell'ultima chiusura, quando il cambio era salito fino a quota 1,3169, con un apprezzamento di circa il 6% dai minimi di luglio.

"L'euro appare solido, non ci sono grossi dubbi al riguardo", spiega Satoshi Okagawa di Sumitomo Mitsui Banking Corporation. "Potrebbe essere saggio vendere a un certo punto, ma non oggi".

Euro/yen a 102,75 da 102,89; dollaro/yen a 78,30 da 78,38.

