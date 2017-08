Forex, euro rinnova minimi due anni su dollaro in Asia

TOKYO, 1 giugno (Reuters) - Nuovo minimo degli ultimi due anni per il cross dell'euro/dollaro negli scambi finali sulla piattaforma asiatica. Gli operatori non escludono un ulteriore deprezzamento della valuta unica europea nel corso delle prossime settimane a riflesso di crescenti timori che Madrid possa aver bisogno del sostegno finanziario internazionale per rafforzare il sistema bancario e correggere il deficit eccessivo.

Il numero uno del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde ha incontrato ieri in serata il vice presidente spagnolo e ha smentito che Madrid abbia richiesto un aiuto finanziario all'Fmi, ma il mercato rimane in forte tensione.

"Per la fine del terzo trimestre vediamo l'euro a 1,18 dollari ma a questa velocità di caduta quel livello potrebbe essere raggiunto prima" spiega Callum Henderson di Standard Chartered Bank.

"In una fase di avversione al rischio si cercano soltanto dollari" aggiunge.

Intorno alle 8 euro/dollaro a 1,2360/65 da 1,2359 ieri sera in chiusura, dollaro/yen a 78,48/52 da 78,35 ed euro/yen a 97,01/04 da 96,84.