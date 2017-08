Forex, euro a un passo da minimo 21 mesi su timori Grecia

TOKYO, 23 maggio (Reuters) - E' sotto pressione l'euro in Asia, al punto di trovarsi a un passo da un minimo di 21 mesi contro dollaro, sui timori che la Grecia possa uscire dalla zona euro.

Ad accelerare la discesa sono state le dichiarazioni a Dow Jones dell'ex primo ministro Luca Papademos secondo cui la Grecia non ha altre chance se non quelle di aderire al terribile piano di austerità oppure uscire dalla zona euro, un rischio quest'ultimo - ha detto - che potrebbe non materializzarsi, ma è reale.

L'euro ha reagito con un calo fino a 1,2643 dollari, appena sopra il minimo della scorsa settimana di 1,2642 dollari e non lontano dal livello più basso del 2012 di 1,2624 dollari registrato in gennaio. Una rottura di quest'ultima soglia porterebbe la moneta unica al livello più basso dall'agosto 2010 di 1,2588 dollari.

Attorno alle 8,00 italiane l'euro ha contenuto le perdite a -0,1% a una quotazione di 1,2675/78 dollari.

"Una decisa rottura del minimo di gennaio aprirebbe la strada verso 1,25 dollari" dice Andrew Robinson, analista forex a Saxo Capital Markets a Singapore. Un altro dealer a Singapore dice che vede richieste di acquisto a 1,2620 e a 1,2600 dollari.

L'euro è in calo anche contro yen a 100,62/64 yen da 101,41 yen.

In questa situazione il dollaro Usa torna ad essere visto come un investimento rifugio e tocca nella seduta asiatica il massimo di 20 mesi nei confronti del basket con le principali valute a 81,830.

Il dollaro si è invece indebolito contro lo yen dopo la decisione della Boj di lasciare invariata la sua politica monetaria. La decisione era per lo più attesa, ma una parte del mercato scommetteva su nuove misure di allentamento. Il dollaro è a 79,47/49 yen in calo dello 0,6& dalla chiusra ieri 79,66 yen.

(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129504, Reuters messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia