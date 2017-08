Forex, euro continua rimbalzo su minimo 4 mesi, poco sotto 1,28 dlr

TOKYO, 21 maggio (Reuters) - L'euro nella seduta asiatica ha esteso il rimbalzo già accennato la scorsa settimana rispetto al minimo di quattro mesi contro dollaro, anche se gli investitori sono ancora preoccupati per la crisi finanziaria in Grecia e Spagna. Tuttavia un po' di conforto è arrivato dall'impegno del G8 di adottare le misure per combattere la crisi del debito della zona euro.

La moneta unica è in rialzo su ricoperture dopo che gli speculatori hanno accumulato una quantità record di scommesse contro di essa, secondo i dati di un'autorità finanziaria americano pubblicati la scorsa settimana

"Stiamo entrando in una fase di consolidamento per quanto riguarda l'euro. Non si saprà per un po' se la Grecia resterà nell'euro o no con le elezioni greche a settimane di distanza", ha detto Minori Uchida, capo analista presso la Banca di Tokyo-Mitsubishi UFJ.

L'euro poco dopo le ore 8,00 italiane quota poco sotto 1,28 dollari, dopo una chiusra venerdì a New York di 1,2781 e dopo un minimo di 4 mesi toccato sempre venerdì a 1,2642 dollari.

La valuta unica è poco variata nei confronti dello yen, e quota 101,18/23 da 101,20 dell'ultima chiusura.

Il dollaro è a 79,22/24 contro yen da 79,16 yen.