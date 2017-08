Forex, euro a minimi due settimane su dlr in attesa Bce e aste

SINGAPORE/SIDNEY, 3 maggio (Reuters) - L'euro naviga sui minimi da due settimane sul dollaro questa mattina a seguito del movimento di deprezzamento subito ieri in scia ai deludenti dati giunti dal settore manifatturiero europeo.

Alla luce dei numerosi segnali che indicano un peggioramento del quadro di ripresa nella zona euro, aumenta l'interesse per il meeting odierno della Bce: al di là dell'attesa conferma dei tassi di interesse agli attuali livelli, sono in molti a chiedere alla banca centrale di fare di più per sostenere l'economia.

"Sembra troppo presto per un'altra fase espansiva, ma è in questa direzione che si va. Il risultato è una continua pressione al ribasso per l'euro/dollaro", spiega lo strategist di Societe Generale Sebastian Galy, secondo cui il cambio potrebbe muoversi sotto quota 1,30, anche se in maniera non immediata.

Alle 8,00 italiane L'euro/dollaro tratta in area 1,3140 da 1,3153 della chiusura di ieri, quando il cambio era sceso fino al minimo di 1,3122. Gli analisti tecnici vedono un primo livello di supporto in area 1,3104, sui minimi di aprile.

Ma prima del meeting Bce il mercato valutario dovrà fare i conti anche con il risultato delle aste spagnole di questa mattina, le prime dopo il recente taglio di due notch del rating del paese da parte di S&P.

Secondo gli operatori l'attesa per le aste spagnole e per la Bce potrebbe dunque appesantire ulteriormente l'euro in queste ore, combinandosi anche con la chiusura di qualche posizione corta sul dollaro costruita la settimana scorsa a seguito delle dichiarazioni del numero uno della Fed Ben Bernanke sulla possibilità di nuove misure espansive negli Usa.

Euro/yen a 105,40 da 105,38; dollaro/yen a 80,20 da 80,12.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia